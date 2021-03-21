«سيدات أعمال أبوظبي» ينظم برنامجاً حول ذكاء الأعمال

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع «أكاديمية الإمارات» و«مركز كايزن للتدريب»، برنامجاً تدريبياً بعنوان «ذكاء الأعمال وإدارة المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي»، قدمته مستشارة الذكاء الاصطناعي والتحسين المستمر، الدكتورة مريم سليمان.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن تنظيم البرنامج يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 -2024، التي من أهدافها العمل على توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، والتوسع في سياق المهارات والمعارف والفئات، مع التركيز على فئة الشابات على مقاعد الدراسة، وغير العاملات، لتحفيزهن على الالتحاق بركب ريادة الأعمال مساراً مهنياً، لإسهامه في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

كما واكب تنظيم البرنامج توجهات دولة الإمارات في التمكين الرقمي ورقمنة العمليات، إذ تمت مناقشة الخطوات الخمس لريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي.

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