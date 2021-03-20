«ويز إير أبوظبي» تطرح خصومات 20% على رحلاتها ليوم واحد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، عن توفير خصومات للمسافرين بنسبة 20% على جميع رحلاتها التي تربط أبوظبي بوجهات مختلفة، وذلك لمدة 24 ساعة فقط اليوم (السبت)، بمناسبة يوم السعادة العالمي. وتتوافر التذاكر بأسعار تنافسية عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أن هذا العرض يأتي في إطار حرص «ويز إير أبوظبي» على إسعاد عملائها من خلال توفير فرص استثنائية للسفر وبأسعار تنافسية، خصوصاً مع توفر لقاحات فيروس «كوفيد-19»، وبعد مرور نحو عام على بدء فرض القيود على السفر.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» أربع طائرات من طراز «إيرباص A321neo»، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news