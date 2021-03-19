"ويز إير أبوظبي" تطرح خصومات 20% على جميع رحلاتها ليوم واحد فقط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





أعلنت "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، عن توفير خصومات للمسافرين بنسبة 20% على جميع رحلاتها التي تربط أبوظبي بوجهات مختلفة، وذلك لمدة 24 ساعة فقط يوم السبت الموافق 20 مارس، بمناسبة يوم السعادة العالمي. تتوفر التذاكر بأسعار تنافسية عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

يأتي هذا العرض في إطار حرص "ويز إير أبوظبي" على إسعاد عملائها من خلال توفير فرص استثنائية للسفر وبأسعار تنافسية، خاصة مع توفر لقاحات فيروس (كوفيد-19)، وبعد مرور نحو عام على بدء فرض القيود على السفر.

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وتتبنى الشركة أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها.

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