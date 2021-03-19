«المركزي»: اقتصاد الإمارات ينمو 2.5% العام الجاري

المصدر: وام - أبوظبي

توقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5% العام الجاري، وبنسبة 3.5% خلال عام 2022.

وأشار «المركزي»، في تقرير صدر عنه، أمس، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% و3.9% على التوالي.

وأكّد أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة حققت نتائج إيجابية لافتة، خلال عام منذ إطلاقها، بما يمهد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وبلغت قيمة التحويلات المنفذة من خلال الجهاز المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (يو إيه إي إف تي إس)، نحو 745.27 مليار درهم، خلال شهر يناير 2021، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وتظهر الإحصاءات أن قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك بين بعضها، خلال يناير الماضي، وصلت إلى 468.461 مليار درهم، في حين بلغت قيمة التحويلات بين الأفراد 276.816 مليار درهم تقريباً في الفترة نفسها.

وشكّلت التحويلات بين البنوك، خلال شهر يناير الماضي، نحو 8.1% من إجمالي قيمة التحويلات المنفذة طوال عام 2020، التي بلغت قيمتها 9.13 تريليونات درهم.

ويعكس استمرار التحويلات بهذا الحجم الكبير استمرار نشاط القطاع البنكي، والقطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى في دولة الإمارات.

من جانب آخر، بلغ عدد الشيكات المتداولة، خلال شهر يناير الماضي، 1.771 مليون شيك، بقيمة وصلت إلى 82.22 مليار درهم.

وتشكّل قيمة الشيكات المتداولة في الشهر الأول من العام الجاري، ما نسبته 8.3% تقريباً من إجمالي قيمة الشيكات، التي جرى تداولها طوال عام 2020، وفقاً لما أظهرته الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى مستوى نشاط الودائع في المصرف المركزي، فقد بلغت قيمتها خلال شهر يناير الماضي 13.915 مليار درهم، منها 13.911 مليار درهم ودائع بالعُملة الورقية، وبقية المبلغ بالعُملة المعدنية.

وفي جانب السحوبات من البنوك، بلغت قيمتها، خلال شهر يناير الماضي، 13.99 مليار درهم.

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