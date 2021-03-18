توزيع 34.6 مليون درهم نقداً على مساهمي «دبي الوطنية للتأمين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 55.073 مليون درهم، في عام 2020، على الرغم مما حمله العام الماضي من تحديات مع تفشّي جائحة «كوفيد-19».

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأنها أبلغت مساهميها، في اجتماعها السنوي العام، الذي انعقد أمس، أن إجمالي الاكتتاب بلغ 317.271 مليون درهم خلال عام 2020، فيما سجّل صافي إيرادات الاكتتاب 53.590 مليون درهم.

وبحسب البيان، فقد وافق المساهمون على الحصول على نسبة 30% من الأرباح، أي ما قيمته 34.65 مليون درهم.

وأكدت أن المساهمين والهيئات الناظمة تمكنت من حضور الاجتماع السنوي العام، من خلال بثّه مباشرة بوساطة رابط فيديو، بالتعاون مع سوق دبي المالي، ما يسلّط الضوء على التزام الشركة تجاه المستثمرين.

وقال رئيس مجلس إدارة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، خلف أحمد الحبتور

: «كان 2020 عاماً حافلاً بالتحديات لقطاع التأمين، على صعيدَي توقعات النمو واستمرارية الأعمال، ويجب أن تكون شركات التأمين جاهزة لرفع التحديات واقتناص الفرص الناجمة عن الزيادة السريعة في قبول المستهلكين للتكنولوجيا الرقمية، التي تُحدث تحولاً جذرياً في عمليات قطاع التأمين».

وتوقّع أن تسهم الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة، أخيراً، والهادفة إلى التحوّل نحو التكنولوجيا الرقمية، والتخلّي عن الورق، في تحسين الفاعلية والكفاءة في المستقبل، من خلال الاستجابة على نحو أسرع.

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