«واتس أب» يحظر حسابات مستخدمين في «مجموعات» تنشر محتوى مخالفاً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، من حظر شركة «واتس أب» المسؤولة عن تطبيق التواصل، حسابات خاصة بمستخدمين في الدولة، بسبب إضافة هؤلاء المستخدمين إلى «مجموعات» تنشر محتوى مخالفاً لسياسة الشركة.

وعرضت «تنظيم الاتصالات» في نشرات توعوية على حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حالات تعرّض حسابات «واتس أب» خاصة بمستخدمين لاختراق، وقرار شركة «واتس أب» المسؤولة عن التطبيق، حظر أرقام هواتف مستخدمين داخل مجموعات معينة، بسبب بث محتوى مخالف.

ونصحت «تنظيم الاتصالات» المستخدمين بمغادرة المجموعات المجهولة، في حال وجدوا أنه تمت إضافتهم إليها دون معرفتهم أو موافقتهم، فضلاً عن اتباع سياسة الحذر الشديد في إضافة أي أشخاص إلى مجموعات «واتس أب»، وتحديد الأشخاص الذين تتم إضافتهم إلى المجموعات بدقة.

كما نصحت، عند حدوث أي اختراق لحسابات «واتس أب»، بالتواصل مع «الدعم الفني» للتطبيق، لطلب المساعدة في هذا الصدد، فضلاً عن ضرورة إبلاغ الأهل والأصدقاء بالمشكلة، مع محاولة إعادة تنزيل التطبيق.

وطلبت الهيئة من المستخدمين اتخاذ خطوات معينة، بحيث لا يكون للمشرفين على «المجموعات» إضافة المستخدم إلى مجموعات «واتس أب»، وإرسال دعوة خاصة إليه، بدلاً من ذلك، موضحة أن هذه الخطوات هي بالضغط على «الإعدادات»، ثم الضغط على «الحساب»، ثم «الخصوصية»، والضغط على «المجموعات»، والانتقال إلى «جهات الاتصال»، واختيار «جهات الاتصال فقط».

وتعمل «تنظيم الاتصالات»، بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، شركتي الإمارات للاتصالات (اتصالات)، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، على حظر روابط المواقع الخطرة، في وقت تقوم فيه الهيئة بشكل مستمر بتوعية المستخدمين بالحذر من الروابط المجهولة، وعدم التفاعل معها، وإبلاغ الجهات الأمنية بها عبر منصة «eCrime»، وخدمة «الأمين»، والتأكد دائماً من محتوى أي رسائل، من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة.

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