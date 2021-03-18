«إينوك» تجدّد اتفاقية تزويد وقود الطائرات والخدمات الفنية مع «وردية هولدينكز إنك»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إينوك» عن تعزيز اتفاقية الشراكة مع مجموعة «وردية هولدينكز إنك» المتخصصة في النفط والطاقة، ومقرها بيروت، لدعم عملياتها لتسويق وقود الطائرات لشركات الطيران في لبنان، وذلك بتجديد اتفاقية الشراكة طويلة الأمد الموقّعة بين الطرفين منذ ثمانية أعوام، والتي تزوّد «إينوك» بموجبها وقود الطائرات، وتوفّر خدماتها الفنية لمجموعة «وردية هولدينكز إنك».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نعمل باستمرار على توطيد شراكاتنا الإقليمية والمحلية لتقديم أرقى المنتجات والخدمات عالمية المستوى، لاسيّما أن ضمان الجاهزية يمثّل عنصراً محورياً لدفع عجلة التعافي التدريجي لقطاع الطيران في أعقاب التداعيات الناجمة عن الجائحة العالمية»، لافتاً إلى أن تجديد الشراكة مع مجموعة «وردية هولدينكز إنك» يأتي تأكيداً لجهود «إينوك» المتواصلة في هذا المجال، والتزامها الراسخ بتزويد شركائها بوقود الطائرات والخدمات الفنية دون أي انقطاع، والحفاظ في الوقت نفسه على أرقى معايير الجودة والتميز.

من جانبه، قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة «وردية هولدينكز إنك»، هاني الشويعر: «تمكنا في عام 2019 من تزويد الوقود لما نسبته 49% من شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي، وهو ما يُعزى بشكل رئيس إلى تعاوننا مع (مجموعة إينوك)».

وتابع: «لتعزيز هذه النجاحات، وعلى الرغم من التحديات الحالية التي يفرضها وباء (كورونا)، وتأثيره في القطاع، سنستمر في شراكتنا مع (إينوك)، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيتيح للطرفين المزيد من النجاحات في ظل الانتعاش التدريجي الذي يشهده قطاع الطيران الفترة المقبلة».

يُشار إلى أن «إينوك» تزوّد الطائرات بالوقود في أكثر من 200 مطار، إضافة إلى الخدمات الفنية، وتأمين مسؤولية تزويد الطائرات بالوقود.

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