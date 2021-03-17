تدشين محطة تحويل رئيسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - وام

دشن سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محطة تحويل رئيسية جديدة، جهد 400\132 كيلوفولت، تحمل إسم "شمس" في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير وخطوط نقل جهد 400 كيلوفولت بطول 223 كيلومتراً لربطها بشبكة الهيئة.

حضر تدشين المحطة كلٌ من المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة؛ والمهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز ونواب الرئيس في قطاع نقل الطاقة وعدد من مسؤولي الهيئة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز ..قال سعيد الطاير: "نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي".

وأضاف أن تدشين محطة التحويل "شمس" في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يأتي ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة شبكة نقل الطاقة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأوضح الطاير أن القيمة الاجمالية لمشاريع شبكة نقل الكهرباء تحت الانشاء في الهيئة تزيد عن 8.5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع محطة "شمس" بلغت 562 مليون درهم وقد تم تنفيذ مشروع محطة "شمس" والذي تضمن أكثر من مليوني ساعة عمل آمنة دون إصابات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة رغم التحديات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، حيث تم استخدام طائرات الدرونز لمتابعة سير العمل عن بعد على مدار الساعة مع الترتيب لزيارات ميدانية افتراضية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة مع الحفاظ على أمن وسلامة جميع العاملين.

ونوه المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة إلى أن محطة "شمس" تتضمن أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية موضحاً أن تدشين محطة التحويل الجديدة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يرفع العدد الإجمالي لمحطات التحويل جهد 400\132 كيلوفولت في دبي إلى 24 محطة إضافة إلى 3 محطات أخرى تعمل الهيئة على تنفيذها حالياً.

يشار إلى أن المشروع نفذته شركة "ايه بي بي لينكسون" ويتم استخدام أحدث أنظمة التحكم والحماية في محطة "شمس" التي تتضمن 14 مفتاحاً معزولاً بالغاز جهد 400 كيلوفولت و28 مفتاحاً معزولاً بالغاز جهد 132 كيلوفولت و4 محولات 400\132 كيلوفولت بقدرة 2020 ميجافولت أمبير.

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