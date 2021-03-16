1.67 مليون مسافر في «دبي الدولي» خلال فبراير 2021

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال فبراير الماضي، وصل إلى مليون و670 ألفاً و344 مسافراً، مقارنة بنحو مليونين و46 ألف مسافر في يناير السابق عليه.

ووفقاً لبيانات للهيئة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل حجم الشحنات الجوية عبر مطار دبي الدولي في فبراير 2021 إلى 159 ألفاً و654 طناً، مقابل 166 ألفاً و430 طناً في يناير السابق، فيما وصل حجم الشحن عبر مطار آل مكتوم الدولي، خلال الفترة ذاتها، إلى 13 ألفاً و176 طناً، مقابل 14 ألفاً و589 طناً في الشهر السابق.

كما وصل عدد حركة الرحلات الجوية في «دبي الدولي» إلى 15 ألفاً و433 حركة جوية مقابل 17 ألفاً و526 حركة جوية في يناير 2021، فيما وصل عدد الحركات الجوية في مطار آل مكتوم الدولي إلى 2344 حركة جوية مقابل 3122 حركة جوية في يناير السابق عليه.

وبحسب مؤسسة مطارات دبي، يبلغ عدد الوجهات العالمية التي يخدمها «دبي الدولي» 147 وجهة. كما أظهرت حركة المرور أرقاماً إيجابية في النصف الثاني من عام 2020، إذ تجاوز ديسمبر توقعات مجال الطيران عند 2.19 مليون مسافر.

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