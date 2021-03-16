«شعاع كابيتال» تقود عملية إصدار صكوك بـ 50 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، عن قيادتها عملية إصدار صكوك مهيكلة بقيمة 50 مليون دولار لصالح «بيور هارفست سمارت فارمز» (بيور هارفست)، وهي شركة زراعية رائدة عالمياً، تتبنى التكنولوجيا المستدامة، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

كما شاركت الصناديق، المدارة من «شعاع كابيتال»، بالاستثمار في الشركة في نطاق جولة التمويل هذه.

وأفادت «شعاع»، في بيان، بأنها تولت إنشاء، وهيكلة، وتطبيق هذا الحل التمويلي المبتكر، الذي يتضمن صكوكاً بقيمة 50 مليون دولار، لمدة ثلاث سنوات مع ضمانات.

وفي الوقت نفسه، جمعت «بيور هارفست» ما قيمته 10 ملايين دولار من صناديق أسهم النمو.

وهي المرة الأولى بالمنطقة، التي تتمكن فيها شركة ناشئة من تأمين تمويل ديون الاستثمارات الجريئة من أسواق رأس المال.

وجذبت هذه الجولة الاستثمارية مجموعة استثمارات أساسية من شركة «فرانكلين تيمبلتون إنفستمنتس»؛ و«سانكتا كابيتال»، إلى جانب مستثمرين آخرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»، جاسم الصديقي: «إذ تؤمن شركتنا بوجود إمكانات هائلة في مجال التكنولوجيا، فما هذه الخطوة إلا مثالٌ واضح عن التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا المعلنة للتركيز على هذا المجال، وهذه المرة عبر دعم شركة رائدة في ميدان التكنولوجيا الزراعية لتسريع وتيرة نموها».

من جانبها، قالت نتاشا حنون، التي قادت الصفقة لصالح «شعاع كابيتال»: «تتمتع (شعاع) بسجل حافل في تحديد الشركات التي تمتلك فرق عمل وعروضاً رائدة في السوق، ووجدنا شركة (بيور هارفست) تتناسب مع هذه المعايير، إذ تتمتع الشركة بمكانة ريادية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وفريق عمل متمرس، وإمكانات مشهود لها في التنفيذ، ما منحنا الثقة بقدرة (بيور هارفست) على تحقيق نمو كبير، خلال سعيها إلى تحقيق الأمن الغذائي داخل منطقة الخليج والمنطقة على نطاق أوسع».

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