«السكن» يقود انخفاض مؤشر الأسعار السنوي في دبي 4.5% خلال فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 4.5% في فبراير 2021، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار ستة أقسام سلعية.

انخفاضات

وأوضح المركز، في تقرير صادر أمس، أن أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 9.14%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.72 نقاط، إضافة إلى انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 6.81%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.75 نقطة، فضلاً عن تراجع أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 5.64%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.11 نقطة.

وأضاف أن أسعار قسم الطعام والمشروبات انخفضت بنسبة 0.43%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، بجانب انخفاض أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.57%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، فيما انخفضت أسعار قسم الصحة بنسبة 0.01%.

ارتفاعات

وبيّن التقرير أنه في المقابل ارتفعت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.46%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.09 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.80%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.36% التي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.59%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.14%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.10%.

المؤشر الشهري

إلى ذلك، أشار «دبي للإحصاء» إلى انخفاض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير 2021 بنسبة 0.42%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.77%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.30 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.19%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.17 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.64%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.97%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.02%، وقسم التبغ بنسبة 0.01%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.11%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.02%.

- أسعار قسم الطعام والمشروبات انخفضت في فبراير 2021 بنسبة 0.43%.

- 1.46 %

ارتفاعاً في أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة.

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