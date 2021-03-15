اتفاقية تتيح لمتعاملي «طيران الإمارات» وجهات إضافية عبر طيران «تاب» البرتغالي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت «شركة طيران الإمارات» و«شركة طيران تاب البرتغالية» TAP مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الرمز المشترك القائمة بينهما حالياً. وأفاد بيان صدر أمس، بأن الاتفاقية الجديدة ستسهل على متعاملي الناقلتين مواصلة سفرهم بسلاسة في العديد من المسارات الجديدة عبر الأميركيتين وشمال أفريقيا وشرق آسيا.



وستضع «طيران تاب» البرتغالية بموجب الشراكة الموسعة، رمزها على رحلات «طيران الإمارات» إلى وجهات شهيرة في شرق آسيا، مثل: تايبيه، طوكيو، أوساكا، مومباي، دلهي، دكا، مالي، جاكرتا، دينباسار، مانيلا، هانوي، إضافة إلى برشلونة، ومكسيكو سيتي. كما سيتمكن متعاملو «طيران الإمارات» من الوصول بسلاسة إلى وجهات محلية إضافية في البرتغال، فضلاً عن رحلات «طيران تاب» إلى مدن في الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، البرازيل، السنغال، غينيا بيساو، غينيا كوناكري، المغرب، تونس، غامبيا وجزر الرأس الأخضر.



ووفقاً للبيان، ستبحث «طيران الإمارات» و«طيران تاب» أيضاً سبل تعزيز التعاون في برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، بما في ذلك فرص تبادل كسب الأميال، وإنفاقها والمزايا الأخرى، مثل استخدام الصالات الخاصة في المطارات، كما تخطط الناقلتان أيضاً لدعم برنامجيهما للتوقف في دبي ولشبونة، في وقت ستدعم فيه «طيران الإمارات»، «طيران تاب» في بحثها عن فرص لإمكانية التوسع في دولة الإمارات.

ومن المنتظر أن تدخل الاتفاقية الموسعة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو 2021، بعد صدور الموافقات التنظيمية، كما ستوفر للمتعاملين مزايا سلسة للحجز وإصدار التذاكر والسفر عبر 70 وجهة عبر شبكتي الناقلتين.



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن الناقلة و«طيران تاب» ارتبطتا بشراكة رمز ناجحة طوال السنوات الثماني الماضية. ويسعدنا توسيع هذه العلاقة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات والشبكة في «طيران تاب»، أريك دي، إن تعزيز الشراكة مع «طيران الإمارات» يتيح للمتعاملين مزيداً من فرص السفر بسلاسة عبر العالم. كما نتطلع إلى نقل متعاملي «طيران الإمارات» إلى عدد أكبر من مدن البرتغال، وإلى وجهاتنا عبر الأميركتين وشمال إفريقيا، وإتاحة الفرص أمامهم للاستفادة من برنامج الناقلة الخاص للتوقف في البرتغال.

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