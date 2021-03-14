شراكة بين «المركزي» و«آرورا 50» لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع مؤسسة «آرورا 50» الاجتماعية، لتعزيز أطر التعاون في ما بينهما بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة بالدولة.

وتهدف مذكرة التفاهم بين «المركزي» و«آرورا 50» إلى تسريع جهود التنوّع بين الجنسين، ورفع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارة القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تبادل المعرفة وتنمية المواهب النسائية، عبر توفير منصّة لتبادل المعرفة، من خلال المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل المتخصصة، ودعم وتنمية المهارات. وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي،

عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، إن «دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة طوال العقد الماضي، في رفع مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص»، مؤكداً أن تحقيق التوازن بين الجنسين يعدّ جزءاً لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021». وأضاف: «بصفتنا الهيئة التنظيمية للمنشآت المالية المرخصة في الدولة، فنحن ملتزمون بدعم الأجندة الوطنية، من خلال العمل بشكل وثيق مع لجان الترشيح بمجالس إدارة المؤسسات المالية، لضمان التمثيل العادل للمرأة في مجالسهم، وفقاً لنظام حوكمة الشركات الصادر عن المصرف المركزي».

بدورها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لـ«آرورا 50»: «يهدف العمل الذي نقوم به في (آرورا50) ومبادرتنا (مسار 20) إلى تطوير مجالس إدارية مرنة وعالية الأداء، قائمة على أسس الكفاءة والتنوّع والشمول». وأكدت أن الشراكة مع «المركزي» تسعى إلى تقوية الصلة بين إسهام المرأة في مجالس الإدارة والتنمية الاقتصادية الوطنية، وهي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، معربة عن أملها بأن تنجح في تشجيع المؤسسات الأخرى على تسريع جهودها نحو مزيد من التمثيل النسائي على مستوى مجالس الإدارة.

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