تفاهم بين "الاقتصاد" و"اقتصادية دبي" لتعزيز التعاون في الابتكار والملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقعت وزارة الاقتصاد مع اقتصادية دبي، ممثلة بمكتب دبي للتنافسية، مذكرة تفاهم في شأن التعاون المشترك في مجال الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية، وذلك بهدف تبادل الدراسات والخبرات والتجارب المؤسسية في مجال التنافسية، ومواءمة استراتيجيات الوزارة مع اقتصادية دبي، وتعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي في المؤشرات العالمية.

ووقع الاتفاقية ممثلاً لوزارة الاقتصاد، وكيل الوزارة، عبدالله بن أحمد آل صالح، وعن اقتصادية دبي، أمين عام مكتب دبي التنافسية، هاني راشد الهاملي.

وتأتي المذكرة بهدف تعزيز قنوات وأطر الشراكة بين الوزارة والدائرة خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بنتائج دولة الإمارات وإمارة دبي على عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود إمارة دبي لتحقيق مراتب متقدمة على خريطة أكثر مدن العالم تنافسية، وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات كلاً منهما، وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية للطرفين.

وأكد آل صالح، حرص وزارة الاقتصاد على أهمية تعزيز أطر التعاون وتنمية الشراكة القائمة بين الحكومة الاتحادية والمحلية بما يحقق رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني ويخدم السياسات التنموية ويسهم في تعزيز سمعة وتنافسية دولة الإمارات، الأمر الذي سينعكس على نمو بيئة الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرات التفاهم مع الدوائر المحلية ودورها في تطوير قنوات التواصل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

من جهته، قال الهاملي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجهات قيادة الدولة الرشيدة في شأن تعزيز التكامل الحكومي لتنفيذ خطط وبرامج الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف أن الإشارة إلى عنصري الابتكار والملكية الفكرية، تأتي من منظور التنافسية في مذكرة التفاهم باعتبارهما يمثلان عنصرين مهمين في إطار المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021، الشيء الذي يتطلب تضافر الجهود الداعمة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أهمية الابتكار كمحرك من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وكأساس لتثبيت خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة كواحدة من متطلبات العصر لمواجهة التحديات.

وبموجب المذكرة، تشكل الوزارة واقتصادية دبي المتمثلة في مكتب دبي للتنافسية فريق عمل مشترك من المختصين من الطرفين لبحث سبل تطوير مجالات التعاون وفق مستهدفات المذكرة.

وسيعمل الطرفان بصورة مشتركة على تطوير المبادرات والمشروعات لتعزيز تصنيف دولة الإمارات وإمارة دبي على مؤشر الابتكار العالمي، ورفع توصيات واقتراح مبادرات وبرامج للارتقاء على مستويات جديدة في مؤشرات التنافسية ذات الصلة بمجال الابتكار والملكية الفكرية.

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