الإمارات تشغل الوحدة الثانية من مفاعل براكة النووي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم عن منح ترخيص تشغيل الوحدة الثانية من مفاعل براكة النووي بعد إكمال شركة نواة للطاقة كافة المتطلبات التشغيلية والرقابية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السفير حمد الكعبي "على مدار عام تأكدت الهيئة من كافة المعايير المطلوبة لمنح الرخصة الثانية حيث تم القيام 220 عملية تفتيش للتأكد من أعلى معايير السلامة".

موضحا أن الترخيص يعطي الشركة المشغلة وهي نواة للطاقة الحق في البدء الفعلي في تحميل الوقود والتشغيل التجريبي والربط مع شبكة الكهرباء لدولة الإمارات ومن ثم التشغيل التجاري.

منوها أن تشغيل المحطة تمتد لمدة 60 عاما وفقا للترخيص الممنوح ."

وأضاف الكعبي "بعد تشغيل المحطة الثانية يصبح إجمالي انتاج المحطتين الأولى والثانية 2800 ميجا واط وهي تعادل نصف القدرة الإنتاجية للمشروع ."

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