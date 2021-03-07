قصة برج.. «العنوان بوليفارد».. برج فندقي يرتفع عن سطح الأرض 368 متراً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أعلنت «شركة إعمار العقارية» في سبتمبر 2012 عن مشروعها الفندقي الفخم «العنوان بوليفارد»، وهو الفندق الذي يضم مجموعة من أفخم الغرف والشقق الفندقية الراقية من فئة خمس نجوم، حيث يعد سادس عقارات العلامة التجارية «العنوان للفنادق والمنتجعات»، التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة» في دبي.

تم تصميم البرج الذي يتألف من 72 طابقاً بارتفاع 368 متراً من قبل «شركة أتكنز»، وحصد العديد من الجوائز وشهادات التقدير على مدى خمس سنوات، منها لقب أفضل منتجع سبا دولي من «جوائز ذا سبا ترافيلر».

يصنف البرج الذي تم تسليمه عام 2017 كأحد أطول أبراج «وسط مدينة دبي»، ويضم 532 وحدة سكنية مخدومة تتنوع بين شقق «دوبلكس»، وشقق «بنتهاوس»، و196 غرفة فندقية فاخرة.

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