الزرعوني: المنافسة بين المطورين العقاريين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن المنافسة بين المطورين في استقطاب المزيد من المستثمرين العقاريين، منذ بداية العام الجاري، وصلت لمستويات غير مسبوقة، مؤكداً أن المنافسة السعرية بين المطورين العقاريين في دبي أمر جيد، لأن التنافس يصب في مصلحة المستثمر العقاري، سواء كان الغرض من الشراء الاستثمار أو السكن.

وتوقع أن تزيد نسبة تملك الأشخاص للعقارات، بدلاً من التأجير مع انخفاض الأسعار والتسهيلات المغرية حالياً.

وأضاف الزرعوني أن الأسعار وصلت لمعدلات مغرية للشراء، مستشهداً بطروحات من قبل بعض المطورين، تحدث لأول مرة في السوق، معتبراً أن هذه الأسعار جاءت نتيجة التنافسية الصحية الموجودة في السوق.

وأشار إلى أن الظروف الحالية في السوق ستحفز مطورين على تقليل هامش الربح، للتوافق مع أوضاع السوق، والتخلي عن الربح العالي، حتى يستطيعوا الاستمرار في التنافس بالسوق.

وتابع: «يعد تنظيم الجوائز من حين لآخر، إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائى للأفراد والشركات، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق».

ولفت الزرعوني إلى أن شركته أعلنت، أخيراً، عن إطلاق جائرة قدرها نصف مليون درهم، لتشجيع المستثمرين على شراء الوحدات العقارية، وستكون من خلال خمس فرص للفوز، بقيمة 100 ألف درهم للمرة الواحدة، مبيناً أن قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين، منذ تأسيسها حتى الآن، بلغ ما يزيد على 200 مليون درهم.

وأكد أن التصاريح الخاصة بتنظيم السحوبات صادرة من اقتصادية دبي، ودائرة الأملاك والأراضي بدبي، وتأتي بغرض تشجيع العروض الترويجية المتميزة، ودعم مبيعات القطاع العقاري في الإمارة.

وقال: «(دبليو كابيتال) تستهدف الوجود بقوة، ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية، خلال الأعوام القادمة، بدعم خطط التوسع للشركات العقارية والمدعومة بتحسن الطلب المتوقع بالسوق، خلال عام 2021».

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