«ديوا» تحصد «الجائزة العالمية» من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

المصدر: دبي - وام

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM»، للمرة الثانية لتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز.

وتعد الهيئة، المؤسسة الوحيدة خارج أوروبا التي تحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة والتي تعتبر أرفع جائزة في نموذج التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وأهدى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، هذا الإنجاز العالمي، إلى رائد مسيرة التميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي نهتدي برؤية وتوجيهات سموه، لنواصل مسيرة تميز الهيئة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة.

وأشاد الطاير بجهود المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في تطوير معايير التميز المستدام، وتقدير الشركات والمؤسسات التي تحقق مستويات بارزة من التميز.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، راسل لونجمير، إن «فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجائزة العالمية مرتين خلال ثلاث سنوات، أمر فريد يؤكد شغفها المستمر لأن تكون أفضل مؤسسة خدماتية على مستوى العالم».

من جهته، أشار النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد سلمان، إلى أن حصول الهيئة على أرفع جائزة في نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة يؤكد المكانة العالمية التي حققتها في مختلف مجالات التميز.

وكان مركز الابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، قد أطلق، ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، برنامج «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» لإتاحة المجال أمام طلاب المدارس والجامعات لعرض مشروعاتهم المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news