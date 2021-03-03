«الاتحاد للطيران» تتيح لـ 100 شركة في «HUB71» أسعاراً تفضيلية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة «الاتحاد للطيران» مذكرة تفاهم مع منصّة «HUB71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، لدعم توسّع أصحاب المشروعات المبتكرة في أبوظبي.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنه بموجب المذكرة ستصبح «الاتحاد» شريك الطيران الرسمي للمنصّة، ما يتيح لأكثر من 100 شركة عالمية ناشئة تنضوي تحت مظلتها، إمكانية الحصول على أسعار تفضيلية، إضافة إلى تخصيص منصّة حجوزات خاصة لتسهيل متطلبات سفرهم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، محمد عبدالله البلوكي، إنه «من خلال تعاون (الاتحاد للطيران) مع منصّة (HUB71)، ستتمكن الجهتان من لعب دور حيوي في دفع عجلة التطوّر والتنمية في إمارة أبوظبي، من خلال الاستثمار بالأعمال والمبتكرات والأفراد».

وأضاف أن «مذكرة التفاهم ستدعم جهود الحكومة في تعزيز التنوّع الاقتصادي، من خلال تشجيع وتحفيز الشركات، التي تهتم بتطوير المبتكرات التكنولوجية في أبوظبي».

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ«Hub71»، حنان هرهره اليافعي، إن «شراكتنا الاستراتيجية مع (الاتحاد للطيران) تعكس الأهمية التي نوليها لتوفير الفرص لروّاد الأعمال». وأضافت: «سنسهم معاً في تنمية مؤسسات التكنولوجيا القادرة على دعم قطاع الطيران، من خلال تصدير الابتكارات الجديدة والجريئة».

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