%3.6 زيادة في شكاوى خدمات «اتصالات» و«دو» خلال شهرين

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن زيادة نسبتها 3.6% في الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، و«دو» خلال شهري يناير وفبراير 2021، وتراجع في نسبة إغلاق شكاوى المشتركين في خدمات الاتصالات بعد حلها، وزيادة كبيرة في الشكاوى التي تم حلها خلال فترة تزيد على خمسة أيام، وهو الحد الأقصى الذي حددته الهيئة لحل شكوى المتعاملين بخدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وأظهر تقرير للهيئة يتعلق بشكاوى الاتصالات خلال شهري يناير وفبراير 2021، أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» بلغ 72.1% مقابل 60.1% لـ«اتصالات».

نسبة الإغلاق

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، بشأن شكاوى الاتصالات خلال شهري يناير وفبراير 2021، أنه تم إغلاق 78.3% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، مقابل إغلاق 76.3% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، في ما تُعد هذه نسبة ضئيلة لإغلاق الشكاوى التي رواحت خلال الأعوام الماضية بين 90 و95% على الأقل.

وكشف التقرير عن حل ما نسبته 11.6% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات»، و10.6% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

يُشار إلى أن نسبة شكاوى المشتركين التي تم حلها من جانب «اتصالات» و«دو» في أكثر من خمسة أيام، راوحت بين 0.4 و4% من الشكاوى منذ عام 2017، عندما بدأت الهيئة في نشر تقارير الشكاوى، عملاً بمبدأ الشفافية.

شكاوى «دو» و«اتصالات»

وأفادت «تنظيم الاتصالات» بأنها تلقت 4691 شكوى من مشتركين بشأن خدمات «اتصالات»، و«دو» خلال شهري يناير وفبراير 2021، مقابل 4527 شكوى خلال الفترة نفسها من عام 2020، بزيادة نسبتها 3.6%. وفصّلت أنها تلقت 2690 شكوى بشأن خدمات «اتصالات» خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل 2001 شكوى بشأن خدمات «دو»، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات: الهواتف المحمولة، والثابتة، والإنترنت.

رضا المشتركين

وكشف التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» في يناير وفبراير 2021 بلغ 60.1%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 20.2%، ونسبة الحياد 19.7%. كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 72.1%، مقابل 13.3% «عدم رضا»، و14.6% نسبة الحياد.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة، لضمان تقديم الخدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

• الهيئة تلقت 2690 شكوى بشأن خدمات «اتصالات»، و2001 شكوى بشأن خدمات «دو».

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