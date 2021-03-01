مساهمو «أبوظبي الأول» يوافقون على توزيع 8.08 مليارات درهم أرباحاً نقدية عن 2020

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اختتم بنك أبوظبي الأول، أمس، اجتماع الجمعية العمومية، بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% (ما يعادل 74 فلساً للسهم، وبإجمالي توزيعات نقدية بقيمة 8.08 مليارات درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن مالكي أسهم البنك المسجلين يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021 (أي المشترين يوم 8 مارس 2021) يستحقون توزيعات الأرباح النقدية.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «أتاحت لنا المكانة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول، باعتباره الأقوى والأكثر أماناً على مستوى دولة الإمارات، تعزيز دورنا الداعم لمسيرة التنمية الوطنية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع تحقيق أفضل قيمة لمساهميه».

وأضاف: «أنجزنا الكثير على صعيد أجندتنا الاستراتيجية، وواصلنا التزامنا تجاه مساهمينا، لذا يسرنا الإعلان عن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بنسبة 74% من رأس المال، بإجمالي 8.08 مليارات درهم». وتابع سموه: «يمثل تعيين هناء الرستماني رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الأول إنجازاً تاريخياً في مسيرة البنك، والقطاع المصرفي عموماً، وتجسيداً لرؤى قيادة دولة الإمارات الرامية إلى تفعيل دور الكوادر الوطنية في شتى القطاعات وعلى المستويات كافة».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن البنك أظهر خلال عام 2020 مرونة في الأداء، وحقق قوة في النتائج وقدرة على التكيف مع المتغيرات، وتمكنا في ظل التحديات المستجدة أن ندعم المتعاملين وموظفينا والمجتمعات التي نعمل ضمنها، من خلال تكيفنا مع الظروف المتغيرة للسوق.

وأضافت: «على الرغم من ذلك، استطاع البنك أن يرسخ مكانته باعتباره الأكثر ربحية على صعيد بنوك دولة الإمارات بصافي أرباح بلغ 10.6 مليارات درهم لعام 2020».

ولفت بيان البنك إلى أنه حرصاً على الالتزام بأعلى معايير السلامة في ظل جائحة «كوفيد-19»، فقد أتيحت للمساهمين إمكانية حضور فعاليات اجتماع الجمعية العمومية شخصياً أو افتراضياً عبر الإنترنت.

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