الإمارات وأوكرانيا ترسمان خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة التنسيق المشتركة الإماراتية - الأوكرانية أول اجتماعاتها، الخميس الماضي، عن بُعد، برئاسة مشتركة من وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد المهيري، ومدير مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك.

وشهد الاجتماع - الذي يأتي عقب الزيارة الأولى للرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إلى دولة الإمارات - مشاركة واسعة من كبار المسؤولين، في وقت تمت مناقشة خطة تعزيز الشراكة الاستراتيجية وآليات العمل المشترك.

وتم خلال الاجتماع وضع خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار، مع اقتراح أربعة مجالات للتعاون، هي: الغذاء والزراعة، البنية التحتية والصناعات الثقيلة، الطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتقنيات العسكرية والدفاعية.

وقالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، مريم المهيري، إن الزيارة الأولى للرئيس، فلوديمير زيلينسكي، إلى الإمارات، أثمرت وضع رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والوثيقة بين البلدين، ما أدى بدوره إلى فتح الأبواب لاكتشاف فرص تعاون جديدة، كما أن هذه الزيارة مهدت الطريق لتشكيل لجنة التنسيق الإماراتي - الأوكراني المشتركة، التي تضع أهدافاً وجداول زمنية متفقاً عليه، للارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى جديد.

وأكدت المهيري أن تعزيز علاقة دولة الإمارات وأوكرانيا يشكل جزءاً مهماً من أهداف السياسة الخارجية لحكومة الدولة، حيث يتمثل هدفنا في زيادة التجارة الثنائية غير النفطية لدينا، التي تبلغ حالياً 806 ملايين دولار، وذلك بشكل ممنهج ومستدام.

وأوضحت أنه «لدعم هذا التوجه، سيتم العمل على توقيع اتفاقات جديدة، تستند في جوهرها إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، التي وُقّعت في يناير 2003، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، التي وُقّعت في 14 فبراير 2021، خلال زيارة الرئيس الأوكراني إلى الإمارات».

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