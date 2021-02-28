مشروع تحت الإنجاز.. «بوابة بن غاطي».. أيقونة برتقالية في مدخل «قرية جميرا الدائرية»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع «بوابة بن غاطي» - البوابة، أيقونة من حيث التصميم المعماري، لما تتفرد به «شركة بن غاطي للتطوير العقاري» من تصاميم يميزها اللون البرتقالي.

تبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع، الذي يتموضع عند نقطة الدخول إلى «قرية جميرا الدائرية» (جيه في سي)، نحو 150 مليون درهم، ويتألف من 132 وحدة سكنية، موزعة بين 84 وحدة من غرفة وصالة، و48 وحدة من غرفتين وصالة، فيما تبلغ المساحة الكلية 250 ألف قدم مربعة، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 50%.

ما يميز المشروع سياسة التسعير المتقاربة مع أسعار السوق الثانوية، وهو ما يمثل عامل جذب للاستثمار في عقارات «بن غاطي».

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