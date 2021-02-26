«دار التكافل» تسدّد 100 مليون درهم من تمويل الاستحواذ قبل الموعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دار التكافل، أمس، أنها سددت 100 مليون درهم من تمويل الاستحواذ إلى بنك الإمارات دبي الوطني في وقت قياسي، على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي شهدها العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، مطر حمدان العامري، إن «2020 كان عاماً صعباً على الجميع، لذا فإن هذا الإنجاز هو لحظة احتفالية بالنسبة لفريق عمل (دار التكافل) بأكمله».

وأضاف: «من خلال عملية الاستحواذ على شركة نور للتكافل، زدنا التعاون بين الطرفين، وتمكّنا من تعزيز أعمالنا وزيادة الحصة السوقية الإجمالية لأنشطتنا المشتركة، ما أدّى إلى ارتفاع إجمالي المساهمات المكتتبة إلى 719 مليون درهم في عام 2020».

وأشار العامري إلى أنه «مع تزايد أعمال الشركتين المندمجتين، فإننا نتوقع تعزيز ملاءتنا المالية بشكل يتجاوز المتطلبات التنظيمية، وتحقيق نمو أسرع خلال العام الجاري».

يشار إلى أن «دار التكافل» حصلت على تمويل بقيمة 215 مليون درهم، في يونيو من عام 2020، بهدف استكمال الاستحواذ على «نور للتكافل»، ذراع التأمين لـ«مجموعة نور للاستثمار».

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