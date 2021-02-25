38.8 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت خلال 2019

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزارة المالية حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الكويت في جميع المجالات، والذي يظهر من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2019، موضحة أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين سجل نحو 38.8 مليار درهم خلال عام 2019.

وأفادت الوزارة، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ60، بأن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة، مستقطبة المزيد من المستثمرين الكويتيين الراغبين في دخول السوق العقارية الإماراتية، حيث بلغت قيمة العقارات المملوكة من الكويتيين في الإمارات 181.02 مليار درهم خلال عام 2019، مبينة أن الصفقات العقارية للكويتيين توزعت في مجالات عدة بحسب نوع الاستخدام، ليتركز ما نسبته 55% من القيمة الإجمالية للصفقات العقارية للكويتيين في القطاع السكني في عام 2019، تلتها الصفقات العقارية التجارية، وذلك بنسبة 42%.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الكويتيين المتملكين للعقارات بلغت 20.6 ألف كويتي خلال عام 2019، حيث تملك معظمهم عقارات سكنية بواقع 8988 متملكاً وبنسبة 44% من إجمالي عدد الكويتيين المتملكين، ومن ثم 7092 متملكاً لعقار تجاري، أي بنسبة 34% من إجمالي عدد الكويتيين المتملكين للعقارات في الدولة.

وذكرت وزارة المالية أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال مرافق بنية تحتية ممتازة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على الكثير من الدول، لافتة إلى أن هذه البيئة انعكست على أعداد التراخيص الممنوحة للكويتيين، والتي وصلت إلى 5068 رخصة.

وبينت أنه بالنسبة لتوزيع الرخص حسب النشاط الاقتصادي، تصدرت الرخص التجارية القائمة بنسبة 70% من إجمالي الرخص الممنوحة للكويتيين، والموزعة بحسب النشاط الاقتصادي.

كما بلغت قيمة رأس المال الكويتي في شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 24.3 مليار درهم، أما عدد المستثمرين الكويتيين في هذه الشركات فوصل إلى 31 ألف مستثمر.

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