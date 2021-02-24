«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً استثمارياً جديداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وسّع سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة منتجاته وخدماته، مع إدراج صندوق الاستثمار المتداول «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس»، المتداول تحت رمز التداول (CHAEIN)، وهو صندوق استثمار متداول ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل وشفاف ويخضع لنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (يوسيتس).

وأفاد السوق في بيان، أمس، بأن إدراج صندوق المؤشرات المتداولة الأحدث من «شيميرا كابيتال»، يأتي استكمالاً للنسخة التي تحاكي المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، التي تم إدراجها في السوق خلال شهر يوليو الماضي.

كما يأتي إدراج الصندوق عقب قيام «شيميرا» في يوليو 2020 بإطلاق صندوقها الأول للمؤشرات المتداولة «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة»، الذي تجاوزت قيمة أصوله المدارة 50 مليون درهم، ليصبح ثالث أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدرج في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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