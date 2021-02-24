«المركزي» ينضم إلى مشروع «إم - سي بي دي سي بريدج» للعملات الرقمية

المصدر: أبوظبي ■وام

وقع مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في ما بينهما في مجال التكنولوجيا المالية من أجل الارتقاء بالخدمات المالية المبتكرة، وتطوير الأنظمة ذات العلاقة.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد، والرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إيدي يو، قرّر الجانبان أن ينضم المصرف المركزي إلى مشروع «إم-سي بي دي سي بريدج» للعملات الرقمية المتعددة للمصارف المركزية «m-CBDC Bridge» بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية لبنك الشعب الصيني، ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ.

وقال محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد، إن المصرف أكمل أخيراً مشروع إثبات مفهوم لتجربة العملة الرقمية للمصرف المركزي مع البنك المركزي السعودي، بهدف تسوية المعاملات المحلية والعابرة للحدود عبر الحسابات المتواجدة لدى المصرف المركزي، وباستخدام تقنية السجلات الموزعة.

وأضاف أنه بناء على هذا الإنجاز، يتطّلع «المركزي» للبدء في تطبيق الخبرات المكتسبة والمشاركة في مشروع «m-CBDC Bridge»، ونحن على يقين بأن مذكرة التفاهم ستمهّد الطريق لتجارب مستقبلية مشتركة في مجال الابتكار الرقمي بين المصرف المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إيدي يو، أن سلطة النقد في هونغ كونغ تبذل جهوداً كبيرة لتوسيع شبكتها الدولية في مجال التكنولوجيا المالية كي تشمل نظراءها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مصرف الإمارات المركزي يعد شريكاً مهماً في شبكة سلطة النقد في هونغ كونغ.

وتابع: «نتطلّع إلى انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى مشروع (m-CBDC Bridge)، من أجل تبادل الأفكار ووجهات النظر حول المشروع».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news