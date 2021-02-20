«غلفود 2021» ينطلق «واقعياً» في دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تجمع دبي العالم من جديد على أرض الواقع بعد نجاحها في استضافة «أسبوع جيتكس للتقنية»، الفعالية المباشرة الوحيدة التي شهدها قطاع التكنولوجيا في عام 2020، حيث أثبت مركز دبي التجاري العالمي قدرته على تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً.

وتنطلق في المركز نفسه، اليوم، وسط إجراءات صارمة للسلامة والأمان، فعاليات معرض الخليج للأغذية «غلفود 2021»، منصة التوريد العالمية، وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ نحو عام، بمشاركة 2500 من أبرز العلامات المتخصصة في قطاع الأغذية من 85 دولة، لتسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق، واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين، فضلاً عن الكشف عن مجموعة وافرة من الفرص التجارية القيّمة.

ويسعى المعرض، على مدار خمسة أيام حافلة بصفقات شراء ضخمة وحوارات وخبرات غنية، وعروض طهي مباشرة، إلى إحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات الرئيسة في منظومة القطاع، من وفود حكومية ووزارات تجارة، إلى شركات تصنيع ورواد ابتكار.

مشاركات عالمية

وتأكيداً على أهمية الفعالية بالنسبة للقطاع، سيُشارك في المعرض 110 من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال، كالرؤساء التنفيذيين لدى عمالقة قطاع سلسلة التوريد مثل: «دي إتش إل»، و«الإمارات للشحن الجوي»، والرؤساء التنفيذيين لشؤون التسويق لدى مؤسسات عالمية ضخمة مثل: «مايكروسوفت»، و«بيتزا هات»، و«بيبسيكو»، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لدى أشهر العلامات التجارية الإقليمية مثل: «ماجد الفطيم»، ومجموعة اللولو العالمية، ونخبة طهاة حاصلين على نجوم «ميشلان»، وأفضل خبراء فنون الطهي في دولة الإمارات.

وسيقود «غلفود» جهود القطاع لاستكشاف ملامح مستقبل الأغذية والمشروبات على امتداد 20 قاعة عرض، كما ستستضيف «قمة غلفود للابتكار»، وسلسلة متحدثي مجتمع التسويق على هامش المعرض، ألمع العقول وصناع النجاح في مجال الأغذية والمشروبات، لمعالجة قضايا ملحّة مثل الأمن الغذائي، وسلسلة التوريد، والطعام المستدام، والتركيز على تفضيلات المستهلكين المتطورة.

دعم الانتعاش

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن «غلفود» يشكل منصة قيّمة للمصنعين والمشترين والموردين، لإعادة التواصل بعد التحديات التي شهدها العالم خلال الـ12 شهراً الماضية.

وأضافت: «يستقبل المعرض المنتجين، ويتيح لهم الفرصة لمشاركة أحدث حلول القطاع، إلى جانب رواد القطاع، والطهاة العالميين الذين سيقدمون معلوماتهم القيّمة، ليكون بذلك المنصة التجارية الوحيدة التي تتيح دعم انتعاش القطاع في عام 2021 وما بعده».

وأكدت أن المعرض يسلط الضوء على مختلف مجالات الأغذية والمشروبات، ويوفر خبرات وحلولاً قيّمة لقطاع قائم على التحول، مشددة على أنه في ضوء التزام المعرض بأبرز تدابير السلامة الموثوقة، فإن جميع المعنيين يدركون مدى أهمية نسخة العام الجاري، والفرص الثمينة التي ستكون بانتظارهم.

إجراءات صارمة

ويعقد معرض «غلفود 2021»، وسط إجراءات صارمة للسلامة والأمان، إذ أثبت مركز دبي التجاري العالمي قدرته على تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً، واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بإجراءات السلامة والنظافة، إذ تُعد استضافته لـ«أسبوع جيتكس للتقنية»، الفعالية المباشرة الوحيدة التي شهدها قطاع التكنولوجيا في عام 2020، خير دليل على هذه الإمكانات، في وقت أعرب فيه 96% من المشاركين عن حصولهم على تجربة «آمنة» و«آمنة للغاية» أثناء حضور المعرض.

ونظراً للأهمية البالغة لعرض عيّنات المنتجات ومناولة المواد الغذائية خلال فعاليات قطاع الأغذية والمشروبات العالمية، فقد تم تشديد البروتوكولات المعمول بها ضمن نسخة «غلفود 2021»، بالتنسيق الكامل مع هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي، لضمان توفير ظروف آمنة لزوار المعرض والمشاركين فيه.

منتجات إيطالية

إلى ذلك، كشف مفوض وكالة التجارة الإيطالية لدى الدولة، أميديو سكاربا، عن مشاركة أكثر من 120 شركة إيطالية في نسخة العام الجاري من المعرض، لافتاً إلى أن إيطاليا الدولة الأكثر تمثيلاً في المعرض بين نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي، نظراً لأنها تضم أكثر من 80 ألف شركة متخصصة بالمنتجات الغذائية الطبيعية، تشغل ما يزيد على 16% من إجمالي مساحة الإنتاج في إيطاليا، كما تمثل بلد المنشأ لأكبر عدد من شهادات الأغذية في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

14 شركة من جورجيا

تشارك جورجيا في المعرض من خلال وفد تجاري رفيع المستوى يشارك للمرة الأولى، ويضم 14 شركة متخصصة في عصائر الفواكه، والخضراوات العضوية، والمكسرات، والشاي العضوي، والمعجنات، والحلويات، والعسل، والخضراوات المعلبة والمخللة.

وقال سفير جورجيا لدى دولة الإمارات، باتا كالاندادزه: «نحن متحمسون لاستعراض ما تقدمه جورجيا من منتجات عضوية متنوعة خلال فعاليات المعرض، كما ستتركز جهودنا على مجالات الفواكه والمكسرات العضوية، والتي استحوذت على 5.1% من إجمالي صادرات جورجيا في عام 2020»، لافتاً إلى أن 14 شركة تُشارك في المعرض تحت مظلة الوفد التجاري الجورجي، تتطلع إلى تعريف القطاع على أفضل ما لدى جورجيا من منتجات غذائية، والاستفادة من الباقة الواسعة من الفرص التجارية التي يقدمها المعرض.

«موانئ دبي العالمية» و«جافزا» تستعرضان قدراتهما التجارية

أعلنت «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، عن مشاركتهما في «غلفود 2021»، لتسليط الضوء على مجموعة الحوافز المتنوعة التي يقدمها كل منهما، واستعراض قدرات تعزيز تجارة الأغذية والمشروبات عبر الخدمات اللوجستية المتاحة في ميناء جبل علي و«جافزا».

وكشف بيان أمس أن القيمة الإجمالية لقطاع المواد الغذائية والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية في «جافزا» وصلت إلى 13.3 مليار درهم.

ومع دعمها لأكثر من 4700 متعامل، فإن «جافزا» تستضيف أكثر من 550 شركة عاملة في مجال الأغذية والمشروبات من أكثر من 70 دولة، وتضم منظومتها عالمية المستوى شركاء مرموقين في تجارة سلع حيوية مثل السكر والمشروبات واللحوم، والكاكاو، ومنتجات الألبان، والفواكه والمكسرات، والقهوة والشاي والتوابل.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات»، والمدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم، إن حجم تجارة دبي الخارجية للمواد الغذائية خلال النصف الأول من عام 2020، بلغ تسعة ملايين طن، ما يمثل في مجمله 32 مليار درهم، في حين بلغت واردات دبي من المواد الغذائية 22 مليار درهم.

وأضاف: «منذ بداية الجائحة، ركزنا باستمرار على تأمين استمرارية عمل سلسلة الإمداد والتوريد الغذائي في الدولة عبر مركزنا اللوجستي متعدد الأنماط».

• 5 أيام حافلة بصفقات شراء ضخمة وخبرات غنية وعروض طهي مباشرة.

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