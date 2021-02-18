اقتصادية دبي تغلق مكتب سياحة وسفر يبيع خدمات فحوص «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أغلق مكتب وكيل سياحة وسفر في منطقة الخليج التجاري، يبيع خدمات فحص «كورونا»، والترويج لها بشكل حذر عبر تطبيق التراسل الفوري «واتس أب»، ما يعدّ مخالفة صريحة للنشاط التجاري، مشيرة إلى أن بيع خدمات فحوص «كوفيد-19» من اختصاص المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أنه بعد ورود ملاحظة من مستهلكة لفريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لعدم رضاها عن جودة خدمة الفحص المنزلي لـ«كوفيد-19»، قام فريق الرقابة التجارية بجمع المعلومات الخاصة بمقدم الخدمة وتتبع الآلية المستخدمة بالترويج عن الخدمة، حيث تبيّن أن مقدم الخدمة مكتب سياحة وسفر يتسلّم طلبات المتعاملين عبر حساب «واتس أب» تجاري، ويطلب من المتعاملين اختيار الموعد المناسب وتعبئة بياناتهم وإرفاق صور الجوازات عبر رابط إلكتروني ومن ثم الدفع إلكترونياً للخدمة.

وأضافت أنه تم إغلاق المكتب وتزويد هيئة الصحة بالمعلومات المرتبطة بالمختبرات المتعاونة مع المخالف. وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي، عبدالعزيز التناك: «تقوم فرق التفتيش الخاصة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بالرقابة على الأسواق، والتحري بدقة من أي ملاحظة تردها من قبل المستهلكين، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين التجارية، وللحفاظ على سلامة المستهلكين وحقوقهم، خصوصاً في هذه الفترة التي تتطلب تضافر الجهود للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأكد التناك: «لن نتوانى بمخالفة أي منشأة تجارية تحاول استغلال ظروف جائحة (كورونا) للتكسب بشكل مخالف للقوانين، ونطلب من جميع المنشآت التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة، حيث إن فرق التفتيش مستمرة في الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على جميع مناطق الإمارة». ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو بالاتصال على الرقم (600545555)، أو عبر الموقع الإلكتروني:

(consumerrights.ae).

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