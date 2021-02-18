مليونا مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال يناير

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى نحو مليونين و46 ألف مسافر خلال يناير الماضي. ووفقاً لبيانات للهيئة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل حجم الشحنات الجوية عبر مطار دبي في يناير 2021 إلى 166 ألفاً و430 طناً، فيما وصل حجم الشحن عبر مطار آل مكتوم الدولي، خلال الفترة ذاتها، إلى 14 ألفاً و589 طناً، ووصل عدد حركة الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي إلى 17 ألفاً و526 حركة في يناير، مقابل 3122 حركة في مطار آل مكتوم الدولي. يشار إلى أن حركة المرور السنوية وصلت إلى 25.9 مليون مسافر في مطار دبي الدولي عام 2020. وبحسب مؤسسة مطارات دبي، يبلغ عدد الوجهات العالمية التي يخدمها مطار دبي الدولي حالياً 147 وجهة. وأظهرت حركة المرور أرقاماً إيجابية في النصف الثاني من عام 2020، إذ تجاوز شهر ديسمبر توقعات مجال الطيران عند 2.19 مليون مسافر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news