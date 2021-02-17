«ويز إير أبوظبي» تدشن رحلاتها إلى الإسكندرية بـ 49 درهماً للتذكرة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي»، عن توافر 2500 تذكرة طيران إلى مدينة الإسكندرية المصرية بسعر 49 درهماً للتذكرة، وذلك استعداداً لتدشين رحلاتها إلى مصر.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن تذاكر العرض الحصري المتاحة للجميع، تشمل جميع تذاكر الطيران على متن الرحلة الافتتاحية إلى الإسكندرية التي ستنطلق في 22 فبراير 2021، لافتة إلى أن تذاكر العرض ستتوافر على موقع الشركة الإلكتروني: wizzair.com، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، وبحسب أسبقية الشراء، وحتى نفاد التذاكر.

وفصّلت الشركة أن 2500 تذكرة بسعر 49 درهماً للتذكرة، ستتوافر فقط يومي 17 و18 فبراير 2021 لرحلات مختارة تربط بين أبوظبي والإسكندرية، حيث ستخصص للرحلة الواحدة من أبوظبي إلى الإسكندرية، أو من الإسكندرية إلى أبوظبي، لافتة إلى أن سعر التذكرة سيتوافر بعملة الدولة التي تنطلق منها الرحلة، في ما لا ينطبق العرض على حجوزات المجموعات.

وأضافت أن السعر محدد لاتجاه واحد، بما في ذلك الرسوم الإدارية، ويشمل حقيبة يد واحدة (قياس: 40×30×20 سم)، في وقت تخضع فيه حقيبة الـ«ترولي» وكل قطعة من الأمتعة المسجلة لرسوم إضافية.

وقال المدير العام لـ«ويز إير أبوظبي»، كيس فان شيك: «يسرنا أن نقدم للمسافرين الذين يرغبون بالسفر من الإسكندرية وإليها، فرصة للسفر بأسعار تنافسية» متوقعاً نفاذ التذاكر بسرعة.

وكانت «ويز إير أبوظبي» التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة «القابضة» ADQ، ومجموعة «ويز إير» القابضة، أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي تشمل: أثينا، ثيسالونيكي، الإسكندرية، تل أبيب، كوتايسي، لارنكا، أوديسا، ويريفان.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز «إيرباص A321neo» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وأكدت الشركة أنها تتبنى أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها.



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