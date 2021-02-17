اقتصادية دبي: تجديد 6464 رخصة تلقائياً خلال يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أمس، بأنه تم تجديد 6464 رخصة تلقائياً خلال يناير الماضي، موضحاً أن الرخص التجارية تصدرت الرخص المجددة على حسب الفئة مع 4968 رخصة، مستحوذة على نحو 77% من الإجمالي، تلتها الرخص المهنية (1338) بنسبة 21%، فيما توزعت البقية على الأنشطة الصناعية والسياحية.

المناطق

ووفقاً للتقرير، فإن الرخص توزعت حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كما يلي: الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 3417 رخصة، ومن ثم منطقة بردبي بمجموع 3028 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 19 رخصة.

أما توزيع الرخص المجددة تلقائياً، حسب أعلى مناطق فرعية، فكان كالآتي: برج خليفة، نايف، بورسعيد، المرر، المركز التجاري الأول، القرهود، الخبيصي، رقة البطين، عيال ناصر، وهور العنز شرق.

الشكل القانوني

وبحسب الشكل القانوني، تصدرت شركات ذات مسؤولية محدودة الرخص المجددة تلقائياً خلال يناير 2021 بنسبة 67%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 21%، ثم شركات الأعمال المدنية بنسبة 7%، في حين توزعت بقية النسب على شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع شركات أجنبية، وفروع شركات/‏‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع شركات خليجية، وشركات تضامنية، وشركات مساهمة عامة، وشركات توصية بسيطة، ومكتب ارتباط حكومي، ومساهمة خاصة.

حوافز

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن تلك الأرقام تؤكد الاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تتيح إمكانية تجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

ويأتي إطلاق مبادرة التجديد التلقائي، المرشحة للفوز براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020، في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

رسالة

وبينت اقتصادية دبي أن خدمة التجديد التلقائي تقلل رحلة المتعامل من سبع خطوات إلى خطوة واحدة، عبر إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم (6969)، والحصول على الرخصة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو زيارة اقتصادية دبي.

الدفع

وأوضحت اقتصادية دبي أنه يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني وتضم: بوابة حكومة دبي الذكية، «آفاق للتحصيل»، التطبيق الذكي (DED Business)، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك).

وأضافت أنه يمكن الدفع، أيضاً، من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي، عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي، كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي (جميع الفروع/‏‏‏ماكينات الصراف الآلي).

أنشطة غير مشمولة

قالت اقتصادية دبي إنه توجد أربعة أنشطة اقتصادية خاصة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، هي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، ونقل الركاب بالسيارات الفخمة، وتأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة.

كما يوجد نشاطان لدائرة السياحة والترويج التجاري، هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

الحصة الكبرى كانت من نصيب منطقة ديرة، بإجمالي 3417 رخصة.

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