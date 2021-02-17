2500 شركة من 85 دولة تشارك في «جلفود 2021»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري معرض «جلفود 2021»، بمشاركة 2500 شركة من 85 دولة، تسعى لعقد شراكات جديدة خلال أول فعالية مباشرة لقطاع الأغذية والمشروبات لعام 2021.

وأفاد المركز، في بيان أمس، بأن قائمة الفعاليات تشمل حوارات وعروضاً ومسابقة حية، توفر فرصاً واعدة ترتقي بمستويات الابتكار في القطاع بمشاركة نخبة من الطهاة ورواد قطاع المأكولات والمشروبات والخبراء. وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى المركز، تريكسي لوه ميرماند، إن «(جلفود) يعد منصة التوريد العالمية الأكثر تنافسية وأول فعالية مباشرة للأغذية والمشروبات تُقام منذ نحو 12 شهراً، ويقدم بنسخته المقبلة المنصة الوحيدة التي تتيح لخبراء الأغذية والمشروبات بدء العام بثقة وإحياء روابط التواصل مع الشركاء واستكشاف الفرص الكبرى».

فعاليات

وأضافت ميرماند أنه تم تصميم فعاليات المعرض التفاعلية المرتقبة لتتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة، وحرصنا على دعمها بسلسلة من التجارب ومنصات جديدة للتبادل المعرفي التي تُسلط الضوء على مكانة «جلفود» على أجندة الفعاليات العالمية، للقطاع الذي يمر بمرحلة من التحول الهائل استجابة للمتطلبات المتغيرة والخارطة الجديدة للسوق بعد أزمة «كوفيد-19».

وأشارت إلى أن زوار المعرض سيحظون بفرصة لقاء مجموعة من النجوم من طهاة ومؤلفين وصناع قرار في مجال الأغذية والمشروبات، ليستلهموا من تجاربهم ومشروعاتهم وإبداعاتهم، من خلال «منصة حوارات الطهاة» التي تمتد فعالياتها لأربعة أيام من 21 إلى 24 فبراير الجاري

ورش عمل

إلى ذلك، يستضيف المعرض ورش عمل «فيرست إن فوود» في 21 و23 و24 فبراير، والتي تتناول بدورها مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات العالمي.

وستتضمن الورش: جلسات تعليمية تستعرض معلومات مهمة حول مستقبل الأغذية والمشروبات بالتعاون مع مجموعة من الخبراء وصناع النجاح الذين سيتناولون موضوعات هادفة مثل سلامة الأغذية والابتكار والأغذية المستدامة وتصميم الأغذية والمشروبات.

وسيقدم الشريك المؤسس لشركة «سوما ماتر» المتخصصة باستشارات بناء الاستدامة في الغذاء والماء والطاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جريج أوهانسيان، جلسة مدتها 60 دقيقة حول الطعام المستدام إلى جانب استشارية الأغذية والعافية ومؤسسة المدونة الصوتية «كوز كيتشن»، رها داوود.

وقال أوهانسيان إن «المعرض يمثل فرصة مثالية لقادة الحكومات وقطاعات الغذاء للاجتماع ومناقشة سبل مواجهة التحديات، وتوحيد جهودهم للمضي في مسيرة جديدة نحو نمو مستدام وأنظمة غذائية أكثر مرونة».

«جلفود للابتكار»

استقبلت جوائز «جلفود للابتكار» 250 طلباً للمشاركة من 44 بلداً حول العالم، ما يسلط الضوء على مستوى الابتكار الذي يشهده القطاع حالياً.

وتحتفي الجوائز السنوية بتميز العلامات والمنتجات، حيث ستتولى تقييم المشاركات لجنة من قادة القطاع المرموقين، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 10 فئات خلال فعاليات المعرض، كما سيتم تكريمهم عبر التعريف بهم وبإنجازاتهم بواسطة الموقع الإلكتروني للمعرض.

- «المعرض» ينطلق 21 فبراير.. ويستمر 5 أيام في «دبي التجاري العالمي».

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