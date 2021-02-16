9.4 مليارات درهم إيرادات «دبي الإسلامي» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق بنك دبي الإسلامي إيرادات تشغيلية وصلت إلى 9.4 مليارات درهم، خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي، فيما جاوز إجمالي الدخل 13.1 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم في عام 2019، بينما بلغ صافي الأرباح 3.16 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 38%، وأوضح البنك، في بيان أعلن فيه عن النتائج المالية لعام 2020، أن إجمالي الموجودات ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 289.6 مليار درهم، في حين ارتفعت الودائع إلى 205.9 مليارات درهم بزيادة نسبتها 25% أيضاً.

الدخل والإيرادات

وتفصيلاً، أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، حيث بلغ إجمالي الدخل 13.142 مليار درهم، مقابل 13.684 مليار درهم في عام 2019، بانخفاض طفيف، على الرغم من التراجع الكبير للنشاط الاقتصادي، ما يبرز بوضوح عمق وتنوع أعمال البنك وقوة علاقاته مع قاعدة متعامليه.

وأفاد البنك، في بيان، بأن الإيرادات التشغيلية ارتفعت إلى 9.471 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 2%.

الأرباح والموجودات

وانخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 38% إلى 3.16 مليارات درهم، مدفوعاً في المقام الأول بنهج مدروس وحكيم للمخصصات لضمان حماية البنك ضد أي أحداث غير متوقعة، وأن يكون مهيأً لتحقيق انتعاش قوي في المستقبل القريب. وارتفع إجمالي الموجودات، خلال العام الماضي، بنسبة 25%، ليصل إلى 289.6 مليار درهم، مقابل 231.8 مليار درهم في عام 2019، كما ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 232 مليار درهم مقارنة بـ184.2 مليار درهم في عام 2019، بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي، حيث ركز البنك على القطاعات ذات الحد الأدنى من المخاطر واستهلاك رأس المال.

الودائع

وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 205.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، في حين ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 42% مقارنة بـ33% في نهاية عام 2019، مدعومة بعملية دمج نور بنك، علاوة على التركيز الاستراتيجي على حسابات الرواتب والمعاملات.

وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96%، ما يشير باستمرار وبشكل واضح إلى السيولة القوية لبنك دبي الإسلامي، والقدرة على توفيرها بغض النظر عن تحديات السوق.

التغطية والعائد

ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 104% على الرغم من الارتفاع العام في السوق في التمويلات غير العاملة، خلال عام 2020، بسبب الظروف المعاكسة.

وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 10.4%، ليبقى عند الحد الأعلى في السوق، على الرغم من الظروف التي تؤكد تركيز البنك على عوائد المساهمين.

دعم

إلى ذلك، قال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني، إن دولة الإمارات حافظت على ريادتها العالمية في الاستجابة السريعة لجائحة «كوفيد-19»، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية والسلامة لشعبها، بهدف التغلب على هذا التحدي غير المسبوق. وأضاف أنه بالتزامن مع جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي أثناء الجائحة، قدم بنك دبي الإسلامي إجراءات دعم تناهز قيمتها تسعة مليارات درهم، لأكثر من 54 ألف عميل في قطاعَي الأفراد والشركات، تماشياً مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي اعتمدها المصرف المركزي.

شهادة

وأكد الشيباني «أن الإنجاز المبكر الناجح لعملية دمج نور بنك، وسط ظروف عمل غير مألوفة، هو شهادة لقدراتنا على تنفيذ تطلعاتنا الاستراتيجية بغض النظر عن تحديات الظروف الاقتصادية»، مشيراً إلى أن التنسيق الفعال بين جميع أصحاب العلاقة الرئيسين أدى إلى واحدة من أسرع عمليات الدمج في المنطقة.

نمو مستدام

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي، عبدالله علي عبيد الهاملي: «لقد كان الدعم والتوجيه المستمران من الهيئات التنظيمية، أمراً حاسماً طوال العام الماضي الحافل بالتحديات، وتمكّن القطاع المالي من التخفيف من آثار الأزمة بشكل ملموس، ومواصلة النمو والحفاظ على الربحية وسط بيئة عمل صعبة».

وأضاف: «إن إعادة تحديد أهدافنا وقيمنا المؤسسية للتكيف مع المشهد المتغير للأعمال سيضمن حصول عملائنا باستمرار على خدمات وتجارب لا تضاهى عبر جميع قنواتنا وشبكة فروعنا، وستمهد الطريق لنمو مستدام لبنك دبي الإسلامي في السنوات المقبلة».

ثبات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن البنك حافظ على ثباته، واستمر في توفير التوازن تجاه التأثيرات المباشرة التي أحدثتها الجائحة، كما حرصت المجموعة على أن يظل التأثير في المتعاملين ضئيلاً طوال العام، حيث وفرت لهم الفرصة للاستفادة من الحلول الرقمية المناسبة وسهلة المنال لإدارة علاقتهم المالية مع البنك. وأضاف شلوان: «بفضل التحوّل المدروس في استراتيجيتنا في ذروة تفشي الجائحة وعلاقاتنا القوية، تمكّنا من الاستفادة من القطاعات ذات المخاطر المنخفضة، وبشكل أساسي من عمليات الإقراض الحكومي، حيث سمح لنا ذلك بزيادة ميزانيتنا العمومية إلى 289 مليار درهم، كما ضمن أيضاً تحقيق عوائد عالية في الأرباع السنوية التالية».

مواجهة التحديات

قال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني، إن «امتياز بنك دبي الإسلامي، أثبت قدرته على مواجهة التحديات الصعبة والخروج منها منتصراً، كما فعل في مواقف مماثلة في الماضي».

وأضاف أن الثقة التي أظهرها المستثمرون وأصحاب العلاقة والمتعاملون، على حد سواء، تجاه مجموعة بنك دبي الإسلامي، هي شهادة على الثقة والاعتمادية اللتين تتمتع بهما المجموعة.

ارتفاع الودائع إلى 205.9 مليارات درهم بزيادة نسبتها 25%.

3.16

مليارات درهم صافي أرباح البنك العام الماضي.

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