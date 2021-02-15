«سلامة» ترفع صافي أرباحها لسنة 2020 إلى 136 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2020 التي أظهرت ارتفاع صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2020 بنسبة تخطت الضعف إلى 136.13 مليون درهم، (مقارنة مع 59.82 مليون درهم في عام 2019)، مع ارتفاع صافي الربح التشغيلي بنسبة تزيد على 15% على أساس سنوي.

وبحسب النتائج، فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6% ليبلغ 1.17 مليار درهم، على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها ثلاثة فلوس للسهم الواحد عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إضافة إلى توزيع أرباح نقدية استثنائية تم الإعلان عنها سابقاً، وهي 5.25 فلوس للسهم. وبهذا سيتم التوصية بتوزيع إجمالي 8.25 فلوس للسهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين، جاسم الصديقي، إن الشركة حققت إنجازات مهمة خلال عام 2020، على الرغم من التبعات غير المسبوقة للجائحة العالمية.

وأضاف: «حافظنا مطلع العام على مكانة قوية. وبفضل منتجاتنا الرائدة في السوق وحلولنا الرقمية ونهجنا الاستثماري، فإننا نثق بقدرة (سلامة) على توفير قيمة مستدامة طويلة الأمد لحملة وثائق التكافل والمساهمين على حد سواء».

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