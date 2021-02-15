استدعاء 4987 سيارة «هوندا» لإصلاح عيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملتَي استدعاء لدواعي السلامة، تشملان 4987 سيارة «هوندا» من ثلاثة طرز مختلفة لإصلاح عيوب تصنيعية.

وأفادت بأن حملة الاستدعاء الأولى، تشمل 3207 سيارات «هوندا أكورد» موديلات 2018-2020، المصنعة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الحملة تأتي بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية في دبي، الموزع الحصري لسيارات «هوندا» في الدولة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير، أن الاستدعاء الذي جاء بعد التواصل مع شركة «هوندا موتورز» يرجع إلى ضرورة تحديث برنامج وحدة التحكم في جسم السيارة، ما قد يؤدي إلى توقف عمل إشارة الانعطاف وضوء الخطر في السيارة، وتوقف عمل كاميرا الرؤية الخلفية وصندوق الأمتعة بشكل مؤقت في السيارة. وذكرت الوزارة أن حملة الاستدعاء الثانية لدواعي السلامة، تشمل 1780 سيارة «هوندا بايلوت» موديلات 2019-2021 و«هوندا أوديسي» موديلات 2018-2020 المصنّعة في الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون أيضاً مع «شركة المشروعات التجارية».

وبيّنت أن الاستدعاء يرجع إلى ضرورة تحديث برنامج وحدة الصوت، نتيجة لوجود عيب في برنامج التحكم الخاطئ بصندوق التحكم الأمامي.

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