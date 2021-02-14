9.03 مليارات درهم أرباح «مجموعة اتصالات» في 2020

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أعلنت «مجموعة اتصالات» أن أرباحها في عام 2020 بلغت 9.03 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 4%، مقارنة بعام 2019.

وذكرت المجموعة في إفصاح أولي، أرسلته أمس إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن أرباح الربع الرابع من العام الماضي منفرداً سجلت 2.03 مليار درهم.

وبحسب الإفصاح «ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنهاية العام الماضي إلى 133 مليار درهم، مقارنة مع 128.3 مليار درهم نهاية 2019، فيما بلغت الإيرادات الموحدة للمجموعة 51.7 مليار درهم عام 2020، بانخفاض نسبته 0.9% بالمقارنة بعام 2019».

وعزا الإفصاح تراجع الإيرادات بشكل رئيس إلى جائحة «كوفيد-19»، التي أدت إلى إغلاق مؤقت، وقيود على التنقل، وحظر السفر، ما أدى إلى انخفاض في النشاطات التجارية في معظم الأسواق التي توجد فيها المجموعة، وهو ما أثر سلباً في الإيرادات.

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