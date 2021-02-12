231 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال» في 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أفادت شركة «الواحة كابيتال»، بأنها حققت أرباحا صافية بلغت 231 مليون درهم في عام 2020، مقابل تسجيلها خسارة بقيمة 616.3 مليون درهم في عام 2019. وبلغت قيمة الدخل التشغيلي الموحد 662.2 مليون درهم، مقارنة بـ4.8 ملايين درهم في العام السابق. وأكدت الشركة في بيان أمس أن هذا التحسّن الملحوظ في الأداء، يأتي على الرغم من الظروف الاقتصادية المتقلّبة التي واجهت العالم على مدار العام.



وانخفض إجمالي المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15.8٪ إلى 217 مليون درهم مقارنة مع 258 مليون درهم. ووصل إجمالي قيمة الأصول إلى 8.9 مليارات درهم، مقارنة مع 9.3 مليارات درهم. وحققت إدارة الأصول أرباحاً بلغت 321.4 مليون درهم مقارنة مع 391.2 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

واقترحت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 0.06 درهم للسهم الواحد، أي ما يعادل 48٪ من إجمالي الأرباح، في حين لم يتم توزيع أرباح في عام 2019.



وقال رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»، وليد المقرب المهيري: «واجه العالم خلال العام 2020، تحديات كبيرة أثرت على العديد من القطاعات والأعمال، إلّا أنّنا في (الواحة كابيتال) تمكّنا من الصّمود واجتيازها بنجاح. ويعود الفضل في ذلك إلى عدد من الإجراءات التي قامت بها الشركة والمتمثلة في التغيير السّلس الذي جرى على مستوى الإدارة العليا للشركة في الربع الثالث من العام، واتباع استراتيجية تحوّل تتميّز بالصّرامة والمرونة، والقيام بعدد من الاستثمارات الرائدة وإطلاق صندوق استثماري جديد. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركة من تحقيق تلك النتائج الإيجابية التي شهدناها في عام 2020».

وأضاف الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال، أحمد خليفة المهيري: «على الرغم من الاضطرابات غير المتوقعة التي أحدثها الوباء، إلّا أن التزام وحدتي الأسواق العامة والاستثمارات الخاصة التابعتين للشركة، في تطبيق استراتيجيتيهما لهذا العام، كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح».



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