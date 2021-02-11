«أبوظبي للتنمية» يدعم «بلووم للتعليم» بـ 53 مليون درهم

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، عن أولى الشركات المستفيدة من مبادرة «دعم الشركات الوطنية بقيمة مليار درهم» والتي أطلقها عام 2020، حيث وافق الصندوق على منح شركة «بلووم للتعليم» تمويلاً بنحو 53 مليون درهم، لمساعدتها على تعزيز وضعها المالي وتجاوز تحديات جائحة «كورونا» وتمكينها من أداء دورها الداعم للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.

ووقع اتفاقية التمويل من جانب الصندوق، المدير العام لـ«أبوظبي للتنمية»، محمد سيف السويدي، وعضو مجلس أمناء كليات برايتون في الإمارات، الدكتور راشد خلفان بن عامر الدخري، والتي يتم إدارتها بواسطة «بلووم للتعليم».



وقال السويدي إن «الصندوق يضع تنمية الاقتصاد الوطني على سلم أولوياته ويوفر الدعم للشركات الوطنية باعتبارها محركاً أساسياً لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، حيث عمل الصندوق خلال السنوات الماضية على دعم الشركات الوطنية وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها ودخولها الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن «الشركات الإماراتية قادرة على تجاوز التحديات والخروج منها أكثر قوةً وصلابة».

وأضاف أن لجنة فنية في صندوق أبوظبي للتنمية، قامت خلال الأشهر الماضية بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الوطنية للاستفادة من المبادرة، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 51 شركة، تم تحديد 20 طلباً منها ذات أولوية بالدعم، ووافق الصندوق على تمويل مجموعة من الشركات التي أنهت اللجنة الدراسة التفصيلية والائتمانية لها على أن يجري الإعلان عنها في غضون الفترة المقبلة.



بدوره، قال مدير إدارة الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية، راشد الكعبي، إن مبادرة الصندوق لاقت تجاوباً كبيراً من قبل الشركات الوطنية، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على دعم مجموعة من طلبات التمويل ويجري العمل على دراسة الطلبات المتبقية، حيث سيتم دراسة وتقييم كافة الطلبات والبت بها خلال النصف الأول من العام الحالي2021 كحد أقصى.

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء كلية «برايتون»، الدكتور راشد خلفان الدخري، قال إن «هذا التمويل سيسهم في دعم الخطط المستقبلية لـ(بلووم) والهادفة إلى تطوير نظام التعليم، كما سيعمل الدعم على تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم، وسيساعد على ضمان استدامة العمليات التشغيلية لمدارسنا».

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