«المركزي» يفرض غرامة مالية بقيمة 504 آلاف درهم على شركة صرافة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس، أنه فرض في 28 يناير2021 عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في دولة الإمارات، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأفاد «المركزي» في بيان، أمس، بأن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يتسم بالضعف، لافتاً إلى أنه أخذ في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وفرض غرامة مالية قدرها 504 آلاف درهم، وأوضح «المركزي» أنه بصفته الجهة الرقابية على شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، فإنه يلتزم بضمان امتثال الصرافات للقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات الصرافات.

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