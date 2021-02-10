20 مليون درهم صافي أرباح "العربية للطيران" خلال 3 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "العربية للطيران" اليوم، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأخير من العام الماضي، في وقت يواصل فيه قطاع الطيران العالمي مواجهة تداعيات "كوفيد-19"، حيث سجلت الشركة أرباحا صافية قدرها 20 مليون درهم خلال الربع المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020، بانخفاض نسبته 90% من الفترة ذاتها خلال العام 2019.

وبلغت إيرادات الشركة 536 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2020، بانخفاض نسبته 53% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لنحو 1.2 مليون مسافر خلال الربع الأخير انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة.

وأسهمت الإجراءات المبكرة التي طبقتها "العربية للطيران" لضبط الكلفة وضمان استمرارية أعمالها في تسجيل ارباح صافية خلال الربع الأخير بالرغم من تأثر آداء الشركة بالوباء الذي عصف بحركة السفر الجوي العالمية في منتصف شهر فبراير وما زالت تداعياته مستمرة على قطاع الطيران.

وخلال السنة المالية الكاملة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، نجحت "العربية للطيران" بتقليص الخسائر الصافية إلى 192 مليون درهم، وذلك بالرغم من الصعوبات التي واجهت قطاع الطيران السفر نتيجة تفشي الوباء خلال العام.

وسجلت الناقلة إيرادات قدرها 1.85 مليار درهم خلال العام 2020، وقدمت خدماتها لإجمالي 4.4 ملايين مسافر من مراكز عملياتها الخمسة.

وقال رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران"، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني: "يأتي نجاح (العربية للطيران) بتسجيل أرباح صافية خلال الربع الأخير رغم تداعيات الوباء المتواصلة على القطاع تأكيداً على قوة نموذج أعمال الشركة".

وأضاف: "لاشك في أن الإجراءات المبكرة التي اتخذها فريق الإدارة لضبط التكلفة واستمرارية الاعمال واستئناف الرحلات تدريجياً إلى عدد محدود من الوجهات ساهمت في تسجيل ارباح خلال الربع الأخير الى جانب الحد من الخسائر الصافية المتوقعة للسنة المالية الكاملة".



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