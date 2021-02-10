«ويزإير أبوظبي» تسيّر رحلات إلى الإسكندرية بأسعار تبدأ من 179 درهماً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران «ويزإير أبوظبي»، أمس، بدء تسيير رحلات من أبوظبي إلى الإسكندرية اعتباراً من 22 فبراير الجاري، التي تتيح للمسافرين فرصة شراء التذاكر بأسعار تبدأ من 179 درهماً، من خلال موقعها الإلكتروني (wizzair.com) إلى جانب تطبيق الهاتف الخاص بالشركة.

وقال المدير العام للشركة، كيس فان شايك في بيان: «يسرنا إطلاق رحلات تربط بين دولة الإمارات ومصر، حيث نتيح للمسافرين السفر من وإلى الإسكندرية بأسعار تنافسية».

وأكد أن الشركة تتبنى أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة، التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها.

إلى ذلك، أفادت «ويزإير أبوظبي» بتوفير خصومات بنسبة 20% على رحلات مختارة عند السفر بتاريخ 30 أبريل 2021 أو قبل ذلك، بمناسبة «عيد الفصح». يشار إلى أن أسطول طائرات «ويزإير أبوظبي»، يضم أربع طائرات من طراز «إيرباص A321neo» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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