خدمات مالية.. نصائح للتعامل الآمن مع «الصراف الآلي»

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

حدّد بنك المشرق مجموعة من النصائح للتعامل الآمن مع أجهزة الصراف الآلي، أبرزها:

-الحرص عندما يعرض الغرباء المساعدة في استعمال الصراف الآلي، أو إذا لاحظتم أي حركة مريبة حول جهاز الصراف.

-استخدم الصرافات الآلية المألوفة لديكم كي تتمكنوا من ملاحظة أي تغييرات.

-التأكد من وقوف الأشخاص الآخرين الموجودين خلفكم في الطابور على مسافة مقبولة منكم.

-يفضل الوقوف قريباً من جهاز الصراف الآلي، ومحاولة حماية لوحة المفاتيح بيديكم عند إدخال رقم التعريف الشخصي.

-إذا شعرتم أن جهاز الصراف لا يعمل على النحو المطلوب، اضغطوا على زر الإلغاء واسحبوا بطاقتكم.

-لا تدخلوا بطاقتكم في الجهاز بالقوة إذا لم يسحبها بشكل آلي، واحتفظوا دوماً بالإيصال المطبوع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news