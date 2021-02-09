خدمات مالية.. نصائح للتعامل الآمن مع «الصراف الآلي»
حدّد بنك المشرق مجموعة من النصائح للتعامل الآمن مع أجهزة الصراف الآلي، أبرزها:
-الحرص عندما يعرض الغرباء المساعدة في استعمال الصراف الآلي، أو إذا لاحظتم أي حركة مريبة حول جهاز الصراف.
-استخدم الصرافات الآلية المألوفة لديكم كي تتمكنوا من ملاحظة أي تغييرات.
-التأكد من وقوف الأشخاص الآخرين الموجودين خلفكم في الطابور على مسافة مقبولة منكم.
-يفضل الوقوف قريباً من جهاز الصراف الآلي، ومحاولة حماية لوحة المفاتيح بيديكم عند إدخال رقم التعريف الشخصي.
-إذا شعرتم أن جهاز الصراف لا يعمل على النحو المطلوب، اضغطوا على زر الإلغاء واسحبوا بطاقتكم.
-لا تدخلوا بطاقتكم في الجهاز بالقوة إذا لم يسحبها بشكل آلي، واحتفظوا دوماً بالإيصال المطبوع.
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