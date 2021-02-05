675 مليون درهم صافي أصول «الإمارات دبي الوطني ريت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت»، أمس، عن صافي قيمة أصولها للربع الثالث من عامها المالي، كما في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغ 184 مليون دولار (675.2 مليون درهم)، مقارنةً بـ 198 مليون دولار (726.6 مليون درهم)، تم تسجيلها في سبتمبر 2020، و246 مليون دولار (902.8 مليون درهم) في ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة في بيان بأن الانخفاض المسجل في صافي قيمة الأصول، كان نتيجة الضغوط على تقييم السوق بشكل أساسي، مشيرة إلى أنه تم تعديل قيمة المحفظة العقارية إلى 366 مليون دولار (1.343 مليار درهم)، منخفضة من 377 مليون دولار (1.384 مليار درهم) في سبتمبر 2020، ومن 429 مليون دولار (1.575 مليار درهم) في ديسمبر 2019، في حين ظل رصيد تقييمات الأصول في محفظة العقارات مستقراً.

وبينت أن الضغط كان مدفوعاً بالأعمال الرأسمالية لتجديد «برج الثريا 1» في مدينة دبي للإعلام، إضافة إلى استمرار المشاورات حول عدم دفع الإيجار في مبنى «يونيسيت» للسكن الطلابي في منطقة «دبي لاند».

وقال رئيس قسم العقارات في شركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»، أنتوني تايلور: «مع استمرارنا بمواجهة الضغوط على التقييمات، فإننا نتبع نهجاً نشطاً في كل من نشاطات التأجير وإدارة الأصول، للحفاظ على مستويات الإشغال الصحية، وجعل عقاراتنا جذابة قدر الإمكان للمستأجرين».

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