التضخم السنوي في أبوظبي ينخفض 2.4% خلال 2020

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن أسعار المستهلك (التضخم) في أبوظبي انخفضت بنسبة 2.4%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2020، مقارنة بعام 2019.

وقال المركز، في تقرير أصدره أمس، حول التضخم في ديسمبر 2020، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 108 نقاط، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، مقابل 110.7 نقاط، خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح أن انخفاض أسعار المستهلك، خلال عام 2020، أدى إلى انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 2.6%، وللأسر غير المواطنة بنسبة 2.4%، بينما انخفضت أسعار المستهلك بالنسبة للأسر الجماعية بنسبة 0.8%.

ووفقاً للتقرير، أدى انخفاض أسعار المستهلك إلى انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 0.9%، وانخفاضها بنسبة 1.8% بالنسبة لشريحة الرفاه المتوسطة، وبنسبة 3.2% لشريحة الرفاه العليا.

وبين التقرير أن أسعار مجموعة النقل انخفضت بنسبة 6.6%، وانخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 2.9%. كما انخفضت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 22.2%، والمعدات والتجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل بنسبة 3.9%.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.1%، والأغذية والمشروبات بنسبة 5.8%، والتبغ بنسبة 2.5%.

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