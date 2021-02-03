أفضل 4 أماكن لشراء فيلا في عجمان بأقل من مليون درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشف تقرير لموقع «بيوت.كوم»، المتخصص في الخدمات العقارية، أن العديد من المستثمرين أصبح يتجه إلى سوق العقارات في عجمان، نظراً إلى أسعارها المنخفضة، مستنداً في ذلك إلى نتائج البحث عن العقارات على الموقع.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن أفضل مناطق عجمان لشراء الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم بأقل من مليون درهم، هي: «الياسمين»، «مصفوت»، «عجمان أب تاون»، و«الحليو».

ووفقاً للتقرير، حلّت منطقة «الياسمين» في المرتبة الأولى كأفضل المناطق التي تضم فللاً مكونة من ثلاث غرف للبيع بسعر يقل عن مليون درهم، إذ حصلت على نسبة 30.7% من إجمالي الباحثين عن فلل للشراء، وبلغ متوسط أسعار تلك الفلل 861 ألف درهم.

تقع «الياسمين» على بعد دقائق قليلة من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ مكتوم بن راشد، وبالقرب من العديد من المناطق السكنية، مثل «الحليو» و«العامرة» و«المنتزي 2»، و«بساتين الزبير».

وجاءت منطقة «مصفوت» في المركز الثاني بنسبة بحث بلغت 18.3%، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلاً المكونة من ثلاث غرف نوم 592 ألف درهم.

تشتهر «مصفوت» بطبيعتها وجبالها الشاهقة، وتضم عدداً من الوديان الشهيرة، مثل «وادي غلفا» «الصوامر» «الخنفرية»، «المنصورة»، ما يجعلها وجهة سياحية مميزة، ناهيك عن معالمها، مثل «قلعة مصفوت»، وجبال الحجر التي يزورها السياح لممارسة رياضة المشي، والاستمتاع بالرحلات وركوب الدرّاجات الهوائية والتنزه.‬

بدورها، حلّت منطقة «عجمان أب تاون» في المركز الثالث، وحصلت على نسبة بحث بلغت 14.2%، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا 432 ألف درهم. تقع «عجمان أب تاون» على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، ويشتمل المجمع على فلل فاخرة ومميزة، حيث قامت «مجموعة سويت هومز العقارية» بإنشائه.

وفي المركز الرابع جاءت منطقة «الحليو» السكنية العائلية، التي تضم فللاً للبيع بأسعار معقولة. وتضم ثلاثة مجمعات فرعية هي: «الحليو 1»، «الحليو 2»، و«الحليو داون تاون».

وقد حصلت «الحليو» على نسبة بحث بلغت 9.2% بسعر شراء للفيلا المكونة من ثلاثة غرف نوم يبلغ 911 ألف درهم.

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