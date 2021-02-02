%2.09 انخفاضاً في التضخم السنوي بالدولة خلال ديسمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة، انخفض على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2.09%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019

وذكر المركز، في تقرير «التضخم ديسمبر 2020»، الذي أصدره أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 106 نقاط في ديسمبر الماضي، مقابل 108.2 نقاط في ديسمبر 2019.

وأوضح أن انخفاض التضخم جاء نتيجة انخفاض أسعار خمس مجموعات سلعية وخدمية رئيسة، هي: النقل، السكن والمياه والكهرباء والغاز، الترويح والثقافة، التجهيزات والمعدات المنزلية، والتبغ.

وبين المركز، في تقريره، أن أسعار خدمات النقل انخفضت بنسبة 7.3%، فيما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.1%، في حين تراجعت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 21.8%، بينما انخفضت مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.1%، والتبغ بنسبة 0.3%.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى ارتفاع أسعار سبع مجموعات سلعية أخرى، شملت: مجموعة الأغذية والمشروبات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.5%، و«الملابس والأحذية» التي زادت بنسبة 4.1%، فضلاً عن مجموعة المطاعم والفنادق التي ارتفعت أسعارها 2.3%، و«الاتصالات» التي زادت بنسبة 0.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 1.7%، وخدمات الصحة بنسبة 0.2%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0.3%.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.09% على أساس شهري، في ديسمبر الماضي، بالدولة مقارنة بنوفمبر الماضي.

وتراجع التضخم على أساس شهري في دبي بنسبة 0.4%، كما تراجع في الفجيرة بنسبة 0.07%، بينما سجل ارتفاعات طفيفة في بقية إمارات الدولة، حيث سجل ارتفاعاً بلغ 0.4% في أبوظبي، و0.1% في الشارقة، كما سجل ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.2% في رأس الخيمة، و0.02% في عجمان، و0.08% في أم القيوين.

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