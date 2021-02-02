فنادق تبدأ إعطاء موظفيها لقاح «كورونا»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

باشرت منشآت فندقية عاملة في السوق الإماراتية، إعطاء موظفيها اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، في إطار سعيها لتعزيز الثقة لدى الزوار والسياح من السوقين المحلية والدولية، وتوفير بيئة ضيافة تتيح معايير أمان وسلامة عالية في ظل الظروف الحالية التي أوجدتها جائحة «كوفيد-19».

وقال مديرون وعاملون في قطاع السياحة والسفر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الخطط الموضوعة، تستهدف تنشيط القطاع السياحي ودعم مبادرات الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن التقيد التام بالإجراءات الاحترازية، ضمانة لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته، بما في ذلك السياحة والسفر.

زيادة الجاذبية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لفندق «بلاتزو فرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلاتزو للضيافة»، منذر درويش، إن الفندق أنهى حملة التلقيح لموظفيه ضد فيروس «كورونا» بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية قبل أيام، لافتاً إلى أن اللقاح سيزيد من جاذبية المنشآت الفندقية أمام السياح والزوار.

وأضاف درويش أن الجهود الكبيرة بخصوص توفير اللقاح لجميع سكان الدولة وتسريع وتيرة التلقيح، سيكون لها أثر إيجابي بالغ على قطاع الضيافة والسفر بشكل عام خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيمنح النزلاء الثقة والطمأنينة داخل المنشآت الفندقية.

ولفت إلى أن القطاع الفندقي وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخذ العديد من الإجراءات والتدابير التي مكنته من إعادة استقبال الزوار خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن التقيد التام بالإجراءات الاحترازية ضمانة لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته، بما في ذلك السياحة والسفر.

التزام

من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شركة روتانا لإدارة الفنادق»، غاي هاتشينسون: «نحن مستمرون في الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات الحكومية، وبتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في فنادقنا كافة من خلال برنامج (عالم روتانا الآمن)، لضمان صحة وسلامة النزلاء من لحظة الوصول وحتى تسجيل الخروج».

وأفاد بأنه تم وضع خطة مدروسة لضمان أن ينال جميع أفراد فريق العمل في فنادق «روتانا» بالإمارات، اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19» في أسرع وقت ممكن.

حملة تطعيم

بدوره، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة»، في دبي، والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن المجموعة كانت من أوائل المنشآت الفندقية التي باشرت بتلقيح موظفيها، لافتاً إلى أنه بخصوص الجرعة الأولى تم الانتهاء منها قبل نحو أسبوع، فيما ستبدأ الجرعة الثانية قريباً.

وبيّن أنه تم تدشين خيمة للتلقيح في فندق غراند حياة بالتعاون مع السلطات الصحية لبدء حملة التطعيم لمختلف موظفي المنشآت الفندقية إلى جانب العاملين في القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن الإمارات وصلت إلى مستويات متقدمة في معدل انتشار اللقاح بين سكان الدولة، ما سينعكس إيجاباً على مختلف قطاعات الأعمال.

تعزيز الثقة

وأضاف خوجلي، أن تلقيح موظفي الفنادق سيسهم في تعزيز الثقة لدى الزوار من السوقين الدولية والمحلية، وتوفير بيئة ضيافة آمنة لهم، مشيراً إلى أن المجموعة سارعت إلى تلقيح موظفيها، بمجرد توافر اللقاح، في إطار خططها لتنشيط القطاع السياحي، ودعم المبادرات التي تستهدف الانتعاش خلال الفترة المقبلة.

خطط

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن بعض المنشآت الفندقية العاملة في السوق المحلية سارعت إلى إطلاق خطط تلقيح ضد فيروس «كورونا» لموظفيها والعاملين لديها في إطار سعيها لتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة لنزلائها ومتعامليها.

وذكر أن هذه الفنادق تتوقع أن تحقق معدلات إشغال أعلى واستقطاب المزيد من النزلاء خلال الفترة المقبلة.

وأشار العوضي إلى أن بعض المرافق الترفيهية ونقاط الجذب السياحي بادرت أيضاً إلى تلقيح الموظفين لديها، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً على الأداء بشكل عام، ويزيد الثقة والطمأنينة لدى الزوار من السوق المحلية أو الزوار الدوليين.

وأضاف أن السياح سيفضلون الوجهات التي تتيح لهم الأمان والسلامة في ظل الظروف الحالية التي أوجدتها الجائحة.

مرحلة جديدة

قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إنه «من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يزيد اهتمام المتعاملين بمعايير السلامة المتاحة في المنشآت التي سيقصدونها، خصوصاً مع انتشار التطعيم بين العاملين فيها».

وأكد العوضي أنه «بمرور الوقت سنصل إلى مراحل متقدمة جداً في نسبة انتشار اللقاح بين سكان الدولة، وبالتالي نكون أمام مرحلة جديدة لتعزيز نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والسفر».

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