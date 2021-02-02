خدمات مالية.. أمن الخدمات المالية عبر الإنترنت

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يعد أمن المعلومات المطلب الأول والأهم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، لذلك تجنّب وضع كلمات مرور سهلة التخمين مثل اسمك أو تاريخ ميلادك أو أرقام الهواتف الخاصة بك وغير ذلك، واستخدم مزيجاً من الحروف العلوية والسفلية، إضافة إلى الأرقام، ولا تكشف عن كلمة المرور الخاصة بك لأي شخص ولا تستخدم كلمة المرور نفسها لمواقع أخرى. قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك بشكل دوري ولا تدونها، واحرص دوماً على الاتصال بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت العناوين الرسمية، وليس من خلال روابط أخرى، مع تجنب الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من مقاهي الإنترنت أو المكتبات أو الأماكن العامة، والتأكد دوماً من إغلاق النافذة بمجرد تسجيل الخروج من فترة استخدامك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مع ضرورة تذكّر أن موظفي البنك لن يطلبوا من المتعامل الكشف عن كلمة المرور التي يستخدمها للدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

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