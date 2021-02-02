«دبي للخدمات المالية» تعلّق ترخيص «رد سبير كابيتال ليمتد» لمدة عام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تعليق الترخيص الممنوح لشركة «رد سبير كابيتال ليمتد»، العاملة في مركز دبي المالي العالمي، لمدة عام كامل.

وأفادت «دبي للخدمات المالية» في بيان أمس، بأن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع أهداف السلطة المتمثلة بحماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لأنشطة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

ووفقاً للبيان، فقد تم تعليق ترخيص الشركة المذكورة نتيجة مخاوف كبيرة بخصوص كفاية مواردها المالية، وعدم امتثالها للمتطلبات المحددة ضمن كتيب القواعد الخاص بالسلطة، إضافة إلى إخفاقها في الحفاظ على علاقة قائمة على الشفافية مع سلطة دبي للخدمات المالية.

وشددت سلطة دبي للخدمات المالية حرصها الكبير في الحفاظ على، وتعزيز سمعة ونزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مصالح المستخدمين المباشرين وغير المباشرين والمحتملين لهذه الخدمات.

وأوضحت أنه مع تعليق الترخيص الممنوح لشركة «رد سبير كابيتال ليمتد»، فإن «سلطة دبي للخدمات المالية» تود تذكير الشركات بوجوب الحفاظ على الموارد المالية الكافية في جميع الأوقات، وضرورة التعامل مع السلطة بطريقة واضحة وقائمة على أسس التعاون.

- الشركات

مطالبة بالحفاظ

على موارد مالية كافية في جميع الأوقات.

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